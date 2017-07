Mingəçevirdə güclü yanğın - Alov təhlükə törədib

Mingəçevir şəhərində güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə bu gün axşam saat 22:30 radələrində şəhərin Mingəçevir kəndinin Günəş küçəsində qeydə alınıb. Vətəndaşa məxsus mal-qara tövləsində baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə FHN-nin Mingəçevir Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin şəxsi heyəti cəlb olub.

Yanğın böyük ərazini əhatə etdiyi üçün və yaxınlıqdakı evlər və yardımçı tikililərin yanmaq təhlükəsi olduğu üçün əraziyə 4 yanğınsöndürən avtomobil cəlb olunub.

Hazırda yanğının söndürülməsi üçün işlər davam etdirilir. Yanğın zamanı tövlədə mal-qaranın olduğu və ev sahibinə xeyli ziyan dəydiyi bildirilir. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.

Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki, məlum deyil.

