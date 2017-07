"Miss Wales" gözəllik müsabiqəsinin sabiq qalibi, model İmocen Tomas Yunanıstanda yeni reklam çəkilişinə qatılıb.

Milli.Az The Sun-a istinadən bildirir ki, iki övlad anası, 34 yaşlı İ.Tomas "Chasing Summer UK" brendinin yeni bikini kolleksiyasının reklam simasıdır.

