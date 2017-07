Onlar 17 il əvvəl dünyaya gələndə həkimlər uşaqların bir neçə gün yaşayacağını demişdilər. Lakin zaman göstərdi ki, həkimlər də yanıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1990-cı il mart ayının 7-də ABŞ-da bir bədəndə iki başı olan siam əkizləri dünyaya gəlib. Səhhətində bəzi problemləri olan siam əkizləri, zaman keçdikcə sağlam həyat sürməyə başladılar.

Abigail və Brittani bacıları bir müddət əvvəl Minnesotadakı “Bethel” univeristetini uğurla başa vuraraq məzun adını qazanıb.

Sübhan / METBUAT.az

