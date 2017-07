Türkiyənin İnebolu rayonunda uşaqların odlu silahla oynaması tələfata səbəb olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 13 yaşlı Osman adlı uşağın tətiyə basması nəticəsində 11 yaşlı Esat və 9 yaşlı İlker həyatını itirib. Osman özü isə əlindən yaralanıb.

Hadisə barədə araşdırmalar davam edir.

Sübhan / METBUAT.az

