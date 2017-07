“Kurtlar vadisi” serialında canlandırdığı Polad Alemdar obrazı ilə tanınan Necati Şaşmaz ikinci dəfə ata olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, aktyorun oğlu dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, Necati Nagehanla ailəlidir. Cütlüyün ilk oğlu 2013-cü ildə dünyaya gəlib.

