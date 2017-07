Gəncədə gənc özünə xəsarət yetirib. APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, şəhər sakini 1995-ci il təvəllüdlü Hüseynov Vasif Adil oğlu kəsici alətlə hər iki qol damarlarını kəsib. O dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. V. Hüseynovun narkotik maddənin təsiri altında özünə xəsarət yetirdiyi bildirilir.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

