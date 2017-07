PKK-nın 23 üzvü zərərsizləşdirildi

Türkiyədə keçirilən antiterror əməliyyatları çərçivəsində ölkənin cənub-şərqindəki Siirt vilayətində iyunun 12-dən bu günə kimi PKK-nın 23 terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Publika.az "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı vilayət rəhbərliyi məlumat yayıb.

Xəbərdə qeyd olunur ki, "F-16" təyyarələri ilə Herekol dağları ərazisinə endirilmiş zərbə nəticəsində 9 terrorçu məhv edilib. Onların mövqeləri kəşfiyyatçı Pilotsuz Uçuş Aparatı ilə müəyyən edilib.

Son 18 gündə PKK-nın daha 9 terrorçusu silahı təhvil verərək təslim olub. Onlardan 4-ü qadındır.

Antiterror əməliyyatları Siirt vilayətinin Pərvari rayonunda davam etdirilir.

