Ağcabədidə hərbi sursat aşkarlanıb. Lent.az-ın Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə (ANAMA) istinadən verdiyi xəbərə görə, rayonun Yuxarı Qiyaməddinli kəndində bir ev və həyətyanı sahədən 2 ədəd tank əleyhinə TM-62 mina (MVZ-62) və 7 ədəd UZRQM partladıcısının pirotexnik patronu aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.

