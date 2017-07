Ötən gün axşam saatlarında Şəkidə yol qəzası baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, şəhərin 20 Yanvar küçəsi ilə hərəkət edən 55 BP 469 dövlət nömrə nişanlı VAZ 21 011 markalı avtomobilin sürücüsü Tərlan Məmmədov idarəetməni itirib və nəticədə avtomobil ağaca çırpılıb.

Sürücü və sərnişinləri yüngül xəsarət alıb. (ARB Şəki)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.