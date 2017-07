Rusiyada sərnişin avtobusu yük avtomobili ilə toqquşub: 7 ölü, 11 yaralı

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Rusiyada ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, hadisə Tatarıstanda qeydə alınıb.

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional idarəsinin yaydığı məlumata görə, "KaMAZ" markalı yük avtomobili ilə "Neoplan" markalı sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

Hadisə Zainsk şəhərindən 9 kilometr məsafədə baş verib. Hər iki nəqliyyat vasitəsi qəzadan sonra yanmağa başlayıb. Avtomobillər yerli vaxtla saat 01:17-də söndürülüb.

Avtobusun Samara-İjevsk marşrutu ilə hərəkət etdiyi bildirilir. Yaralıların hamısı Zainsk rayonunun mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.