Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Xırdalan şəhərində döyülmə hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə şəhərdəki kafelərdən birində qeydə alınıb.

Belə ki, 1953-cü il təvəllüdlü Nəsirov Məzahir Qurban oğlu kafelərdən birində dostu ilə yeyib içdikdən sonra mübahisə edib. Mübahisə dava ilə nəticələnib və o, döyülərək xəsarət alıb.

M.Nəsirov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Fakt Abşeron Rayon Polis İdarəsi tərəfindən araşdırılır.



