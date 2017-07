Tatarıstanda avtobus və yük maşınının toqquşması nəticəsində 10 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

APA-nın “RİA Novosti”yə istinadən verdiyi xəbərə görə, Samara-İjevsk marşrutu üzrə hərəkətdə olan avtobus iyulun 2-nə keçən gecə yük maşını ilə toqquşub. Qəza zamanı avtobus aşıb, bundan başqa, avtomobillərdə yanğın baş verib.

Hadisə yerində istintaq qrupu çalışır, hadisənin səbəbləri araşdırılır.

