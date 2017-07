Meksikada baş vermiş atışmada 19 nəfər öldürülüb

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Meksikada polislərlə cinayətkar qruplaşmanın üzvləri arasında baş vermiş atışmada 19 nəfər öldürülüb.

"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, insident ölkənin şimal-qərbindəki Sinaloa ştatında, Villa Yunion şəhərində qeydə alınıb.

Rəsmi məlumata görə, 19 silahlı avtomobillə 15 polis əməkdaşına hücum edib. Bundan sonra polis əməkdaşlarının köməyinə yeni qüvvələr gəlib.

Atışma zamanı polisə hücum etmiş 19 silahlının hamısı öldürülüb. Habelə 5 polis əməkdaşı da yüngül xəsarət alıb.

Sinaloa Meksikanın çoxsaylı mafiozlarının məskənidir. Burada qətl hadisələri cinayətkar qruplaşma rəhbəri "El Çapo" ləqəbli Hoakim Qazmanın ABŞ-a ekstradisiyasından sonra çoxalıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.