Miqrant yaşlı cütlüyü boğub öldürdü

Avstriyanın Lins şəhərində Tunis əsilli miqrant siyasi baxışlarına görə iki yaşlı təqaüdçünü qətlə yetirib

APA-nın “Heute” nəşrinə istinadən verdiyi xəbərə görə, 54 yaşlı miqrant könüllü olaraq polis şöbəsinə gələrək, törətdiyi əməli etiraf edib. Onun sözlərinə görə, o, qətlləri əvvəlcədən planlaşdırıb: əvvəlcə 85 yaşlı qadını, sonra isə onun 87 yaşlı ərini boğaraq öldürüb. Qatil daha sonra onların meyitinə od vurub.

Məlumata görə, miqrant 1989-cu ildə Avstriyaya köçüb və çütlüklə yaxından tanış olub.

