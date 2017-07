Abşeronda avtomobil 43 yaşlı qadını vurub

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Abşeronda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Bakı-Şamaxı yolunun "At yalı" yaşayış massivindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, 1974-cü il təvəllüdlü Məmməddova Aygün Həsənağa qızını minik avtomobili vurub. Nəticədə qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qeyd edək ki, hadisəni törətmiş sürücü yaralını xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirib.

Həkimlər onun vəziyyətini orta-ağır qiymətləndirir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.