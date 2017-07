Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyənin Hərbi Hava Qüvvələri PKK terrorçularının İraqın şimalındakı Ora rayonunda gizlənən 4 üzvünü məhv edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Anadolu" xəbər verib.

Terroçular antiterror əməliyyatlarının gedişi zamanı, Türkiyənin Hakkari vilayətinin Çukurca rayonunda aşkar edilib. Türkiyənin hərbi qulluqçuları pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edərək terrorçuların sərhədyanı Ora rayonunda toplaşmalarını müəyyən edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.