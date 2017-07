45 yaşlı kişi kuklaya aşiq oldu - FOTOLAR

Yaponiyada Masayuki Ozaki adlı şəxs kuklaya aşiq olub. 45 yaşlı kişi silikon gəlinciklə “sevgilidir”.

“İşdə hər şey yaxşı olmayanda və ya günüm yaxşı keçməyəndə onun həmişə oyaq olması və məni gözləməsi məni rahat edir”, - deyən Ozaki hər il kuklaya aşiq olan yüzlərlə yapondan biridir. Belə ki, ölkədə hər il 2000 seks kuklası satılır ki, bunların da qiyməti 6000 dollardan başlayır. Bəzi müştərilər bu gəlinciklərlə emosional münasibətlər qururlar.

62 yaşlı Senji Nakajima isə deyir ki, o, heç vaxt insanla bir araya gəlməyəcək.

Psixoloqlar bildirir ki, belə hallar kişilərin yalnızlığından irəli gəlir.

