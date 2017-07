Rusiyanın Bryansk vilayətində yük maşınının avtobus dayanacağına girməsi nəticəsində 2 uşaq həlak ölüb, daha iki nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə Komyaqino yaşayış məntəqəsində baş verib.

Xəsarət alan 2 uşaq xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

