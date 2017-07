Bakıda 26 yaşlı gənc bıcaqlandı

Bakıda gənc oğlan çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alıb.

"Report"un məlumatına görə, hadisə Yasamal rayonunda baş verib.

İslam Səfərli küçəsində 1991-ci il təvəllüdlü Quliyev Səfər Aqil oğlu tanımadığı şəxslə mübahisə edib. Mübahisə dava ilə nəticələnib. Bu zaman naməlum şəxs S.Quliyevə 3 bıçaq xəsarəti yetirib.

O, çoxlu qan itirib. Yaralı 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzin Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirib. Hadisənin baş verdiyi əraziyə Yasamal Rayon Polis İdarəsinin 26-cı Polis Bölməsinin əməkdaşları cəlb edilib.

Hadisəni törətmiş şəxsin axtarışlarına başlanılıb.

