Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin iki hərbçisi Donbasda həlak olub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Antiterror Əməliyyatları Qərargahının mətbuat mərkəzinin "Facebook" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat yerləşdirilib.

Ukrayna ordusunun bir hərbçisi isə yaralanıb.

Milli.Az

