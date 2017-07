Gəncədə 22 yaşlı qadın əri tərəfindən döyülüb.

Publika.az xəbər verir ki, Gəncə şəhər sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Leyla Meyvulla qızı Məmmədova mübahisə zəminində həyat yoldaşı tərəfindən döyülüb.

Kəllə-beyin travması alan qadın yaxınları tərəfindən hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb. Həkimlər tərəfindən tibbi yardım alan qadının vəziyyətinin sabit olduğu bildirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (report)

