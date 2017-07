Qobustanda bədbəxt hadisə olub.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, hadisə rayonun Çalov kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənddə 2013-cü il təvəllüdlü Məmmədli Rasim Yunis oğlunun üzərinə su çəni aşıb.

Nəticədə o, xəsarət alaraq 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətini ağır qiymətləndirir.

Fakt araşdırılır.

Milli.Az

