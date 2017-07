Gəncə. 2 iyul. REPORT.AZ/ Gəncə şəhərinin Dəllər bazarında bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, Gəncə şəhər sakini, 1966-cı il təvəllüdlü İbrahimov Etibar Musa oğlu mübahisə zəminində bacanağı tərəfindən bıçaqlanıb.

O, ağır xəsarət alaraq Gəncə Şəhər Təcili Yardım Xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralı əməliyyat olunub.

Hazırda hadisənin hansı şəraitdə törədildiiyi araşdırılır.



