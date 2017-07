“Bayer”in futbolçusu Hakan Çalhanoğlu karyerasını İtaliyada davam etdirəcək. Apasport.az saytının məlumatına görə, Türkiyə millisinin üzvü “Milan”la anlaşıb.

“SKY Sports”un veridiyi xəbərdə bildirilib ki, “rassionerilər” yarımmüdafiəçi üçün qarşı tərəfə 20 milyon avro ödəyəcək.

Oyunçunun özü ilə isə 4 illik müqavilə imzalanacaq. O, hər ilinə 2.5 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm FİFA trəfindən cəzalandırılan Hakan fevral ayından bəri heç bir rəsmi oyunda çıxış etməyib.

