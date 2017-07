Gəncə şəhər sakini özünə kəsici alətlə xəsarət yetirərək öldürüb.

APA-nın Qərb bürosunun məlumatına görə, 1968-ci il təvəllüdlü Asif Qaraxanov yaşadığı evdə özünə şüşə parçaları ilə xəsarət yetirib.

A. Qaraxanov dərhal Gəncə şəhər Abbas Səhhət adına 1 saylı Şəhər Xəstəxanasına aparılıb. Ona tibbi yardım göstərilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə, A. Qaraxanov qaraciyər serozundan müalicə alırmış.

Faktla bağlı Gəncə şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.