"Beşiktaş"dan müdafiə xəttinə transfer bombası

"Manchester City"nin müdafiəçisi Aleksandr Kolarov karyerasını "Beşiktaş"da davam etdirməyə yaxındır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Serbiya mətbuatı onun "qara qartallar"la 4 illik müqaviləni razılaşdırması barədə məlumat yayıb. 31 yaşlı futbolçunun yeni klubunda məvacibi bir qədər azalacaq. "City"nin baş məşqçisi Xosep Qvardiolanın da transferə müsbət rəy verdiyi deyilir.

Kolarov 2010-cu ildə "Lazio"dan transfer edilmişdi. Həmin vaxt serb müdafiəçiyə görə Roma klubu 22.7 milyon avro qazanmışdı. O, "City"də keçirdiyi 7 mövsüm ərzində 2-si Premyer Liqa çempionluğu olmaqla 6 titul qazanıb. Burda 166 oyunda meydana çıxan müdafiəçi 11 dəfə fərqlənib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.