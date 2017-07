Suriyanın paytaxtı Dəməşqin mərkəzi Təhrir meydanında intiharçı-terrorçu özünü partladıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, partlayış nəticəsində 8 nəfər ölüb, daha 12 nəfər xəsarət alıb. Bildirilir ki, terrorçular silsilə partlayışlar törətmək niyyətində olublar, lakin polis əməkdaşların müdaxiləsi nəticəsində iki terrorçu zərərsizləşdirilib.

Bununla belə, Suriya dövlət televiziyası Dəməşqin mərkəzində bir neçə partlayışın olduğunu açıqlayıb.

