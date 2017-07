Bu gün, yəni 2 iyul dünyada Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü kimi qeyd olunur.

Milli.Az aznews.az-a istinadən bildirir ki, bu gün 1995-ci ildə Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyası tərəfindən təsis edilib.

Milli.Az

