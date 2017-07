"Milan" türkiyəli futbolçu ilə anlaşdı

"Milan" Türkiyə millisinin üzvü Hakan Çalhanoğlunu transfer etməyə hazırlaşır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "rossoneri" 23 yaşlı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün klubu "Bayer Leverkusen"ə 20 milyon avro ödəməyə razılaşıb. Əlavə 4 milyon bonus kimi nəzərdə tutulub. Çalhanoğlu "Milan"da 2.5 milyon avro məvacib alacaq. Müqavilənin 4 illik olacağı gözlənilir.

Ötən mövsüm Bundesliqada 15 oyuna çıxan yarımmüdafiəçi 6 qol, 5 məhsuldar ötürmə vermişdi. 2017-ci ilin qışında "Trabzonspor"un şikayəti əsasında ona 4 aylıq diskvalifikasiya cəzası kəsilmişdi. Bununla da Hakan mövsümü erkən qapatmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.