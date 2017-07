Türkiyədə yaşayan xalq artisti Azərinin bacısının toyu olub.

Lent.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin bacısı Zümrüdün toy məclisində sənət aləminin tanınmış nümayəndələri iştirak ediblər. Azərin bacısına olan arzularını belə dilə gətirib:

“Mənim canımın içi, bacım Zümrüdüm. Allah səni xoşbəxt, yarıyanlardan etsin”.

Azərinin bacısının xına və toyundan fotoları təqdim edirik:

