Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Rusiya müdafiə naziri Sergey Şoyqunu qəbul edəcək.

Görüş yerli vaxtla saat 15.00-da Türkiyə prezidentinin Tarabya iqamətgahında olacaq.

