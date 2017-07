Bakıda taksi sürücüsü müştərini belə aldatdı

Bakıda taksi sürücüsü müştəriyə qarşı dələduzluq edib. Lent.az xəbər verir ki, Məhəmməd Hadi küçəsi 68 saylı binada yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü Əsədov Taleh Seyfəddin oğlu poliə müraciət edərək bildirib ki, həmin ünvanın qarşısında markasını və nömrəsini bilmədiyi taksiyə əyləşib. Sifariş verdiyi ünvana çatan müştəri sürücüyə 4 manatlıq gediş haqqını çıxması üçün 50 manat verib. Lakin müştərinin artıq maşından düşdüyünü görən sürücü qalıq 46 manatı verməyərək maşınla ərazidən uzaqlaşıb.

Müraciət əsasında araşdırma aparılır.

