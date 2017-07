Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ İndoneziyada turistlər Mərkəzi Yava əyalətindəki Dienq vulkanik yayla kraterlərindən birinin 15 metrliyində çıxılmaz vəziyyətdə qalıb.

"Report" xəbər verir ki, nəticədə 10 nəfər xəsarət alaraq yaxınlıqdakı xəstəxanalara yerləşdirilib.

"Sinxua" agentliyinin məlumatına görə, krater iyulun 2-də təqribən 50 metr hündürlükdə kül atmağa başlayıb.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.