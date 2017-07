Londonda "Audi-A3" markalı avtomobil yüksək sürətlə yeniyetmə kütləsinin içinə daxil olub.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, ilkin məlumatlata görə, hadisə nəticəsində 16 yaşlı qız ölüb, daha 6 nəfər yaralanıb. Süürücü hadisə yerindən qaçıb.

Hüquq-mühafizə orqanları faktla bağlı araşdırma aparır.

Milli.Az

