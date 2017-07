Sneyderin sevgilisi Türkiyəni tərk etdi

Uesli Sneyderin iyulun 3-də "Galatasaray"la müqaviləsinə xitam verəcəyi barədə söz-söhbətlər səngimək bilmir.

Hollandiyalı yarımmüdafiəçinin həyat yoldaşı Yolante Kabau isə artıq Türkiyəni tərk edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, cazibədar model karyerasını İstanbulda inkişaf etdirə bilmədiyinə görə İtaliyaya gedib. 2013-cü ildən "sarı qırmızılar"ın şərəfini qoruyan Sneyderin "Sampdoria" ilə danışıqlar apardığı iddia olunur. Amma Genuya klubunun onun mövqeyinə Yosip İliçiçlə də maraqlandığı bildirilir. Holland ulduz MLS-ə də yollana bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.