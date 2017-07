"Uyğun şərtlər olarsa, dialoqa hazırıq" - Qətər

Qətərin xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl-Təni "Qətər böhranı"nın həlli üçün dialoqa hazır olduqlarını bildirib.

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, Əl-Təni bunun üçün uyğun şərtlərin olmasının vacibliyini qeyd edib:

"Körfəz ölkələrinin hazırladığı 13 maddəlik tələb siyahısının terrorizmlə əlaqəsin yoxdur. Həmin maddələr Qətərin suverenliyini məhdudlaşdırıdığı üçün onları rədd etmişik. Əgər uyğun şərtlər olarsa dialoqa girə bilərik", - deyə nazir söyləyib.

Xatırladaq ki, 13 maddəlik siyahıda Qətərin İsraillə əlaqəsini kəsməsi, "Əl-Cəzirə" kanalının bağlanılması, Türkiyənin Qətərdəki hərbi bazasının bağladılması və s. şərtlər qoyulmuşdu.

Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla Qətərlə diplomatik əlaqələrini kəsən 9 ölkə tələblərin qəbulu üçün 3 iyula qədər vaxt verib.

Milli.Az

