Qubada 7-ci sinif şagirdi su kanalında batıb

Quba. 2 iyul. REPORT.AZ/ Qubada bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib.

"Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, Quba rayon Paşaoba kənd sakini, 7-ci sinif şagirdi Əhmədov Həmid Füzuli oğlu 30 iyun 2017-ci il tarixində Samur-Abşeron kanalında çimərkən batıb.

Batan şəxsin meyiti göstərilən cəhdlərə baxmayaraq hələ də tapılmayıb.

İtkin düşən şəxsin yaxınları hər yerin dövlət orqanları tərəfindən axtarıldığını bildirsələr də, Taxtakörpü Su Anbarında axtarışların labüd olduğunu vurğulayıblar.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları araşdırmalar aparır.



