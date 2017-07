Model Güzide Duranın 2008-ci ildə ailə qurduğu Adnan Aksoyla arasında soyuq küləklər əsir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, model iki övladının atası ilə dava edib. Hətta Duran uzun müddətdir yaşadığı Nyu-Yorkdan İstanbula qayıdıb. O, övladlarını da özü ilə gətirib.

Güzide sentyabra qədər İstanbulda qalacağını, əri ilə barışıb-barışmayacağına qərar verəcəyini deyib.

Milli.Az

