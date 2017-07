Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədə səfərdə olan Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunu qəbul edib.

"Report" "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, görüş İstanbulun Tarabya sarayında bağlı qapılar arxasında baş tutub.



