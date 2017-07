Şəkillərdə bizə verilən gizli və sirli mesajlar – FOTOLAR

Rəssamların yaratdıqları məşhur əsərlər hər kəsi ovsunlamağa qadirdir. Bu əsərlərdə gizlənən sirlər açıldıqda isə təəccüblənməmək və heyran qalmamaq mümkün olmur.

Publika.az 7 ən önəmli sənət əsərinin özündə gizlətdiyi sirlərlə sizləri tanış edir:

"Sikstin Madonnası", Rafael Santi

Məryəm Ananın (Madonna) arxasındakı buludlara daha yaxından baxdıqda onların bulud deyil, mələk üzləri olduğunu görəcəksiniz.

"Pompeyin Son Günü", Karl Bryullov

Şəkildəki üzlərə diqqətli baxdıqda əsərin rəssamı Karl Bryullov və sevgilisi Yuliya Samoylovanı görürük.

"Niderland atalar sözləri" (tablo), Piter Breygel

Bu əsərdə 112 atalar sözü və deyimin ehtiva edildiyi təsbit olunub. Bunlardan bəziləri əksəriyyətin istifadə etdiyi "böyük balıq kiçik balığı udar", "axına qarşı üzmək" kimi deyimlərdir.

Digər atalar sözləri və deyimlər də insanların həm keçmişdəki, həm də bugünkü vəziyyətini izah edir.

"Adəmin Yaradılışı", Mikelancelo Buonarroti

Bəzi Amerikalı mütəxəssislər "Adəmin Yaradılışı" əsərində beynin anatomiyasına dair müxtəlif eyhamlar ehtiva olunduğunu düşünür. Bu mütəxəssislərə şəkilin sağ tərəfinin, beynin anatomik olaraq doğru bir görünüşünü təmsil etdiyini iddia edirlər.

"Arnolfinin evlənməsi", Yan van Eyk

"Arnolfininin evlənməsi" adlı məşhur əsərdə cütün arxasındakı aynadan əks olunmuş görüntüdə Yan van Eykin gizli portreti ilə qarşılaşırıq.

"Yaşlı Balıqçı", Tivadar Kostka Çontvari

Əsər ilk baxışda yaşlı bir adamın portretinə bənzəyir. Ancaq şəklin tam ortasına bir güzgü tutsaq, rəssamın təsvir etdiyi Tanrı və ya şeytanı görə bilərik.

"Son axşam yeməyi", Leonardo da Vinçi

Rəsm əsərinin mövzusu İncilidə təsvir edilmiş İsanın sonuncu şam yeməyindən götürülüb. Bu şam yeməyi zamanı İsa on iki həvarisindən birinin ona xəyanət edəcəyini və onu satacağını bildirmişdi.

