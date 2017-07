"Bayer Leverkusen" və Meksika millisinin hücumçusu Xavyer Ernandes klubunu dəyişə bilər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Tottenham", "West Ham United" və "Lyon"un maraq göstərdiyi forvarda 18 milyon avro qiymət qoyulub. 29 yaşlı hücumçunun almanlarla müqaviləsi 2018-ci ildə başa çatacaq. Ötən mövsüm "Bayer"də 36 oyuna çıxan "Çiçarito" 13 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Milli.Az

