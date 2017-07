Səlahət "Neftçi"yə qayıdacaqmı?

"İnter"lə olan müqaviləmin müddəti iyulun sonunda bitir. Bu kluba böyük hörmətim var". Bu sözləri Fanat.Az-a açıqlamasında "Neftçi"ylə anlaşmasına baxmayaraq Avropa Liqasında transfer qadağasıyla üzləşən "İnter"ə kömək edən Səlahət Ağayev deyib.

Qolkiper sabiq "bankirlər"in sıralarını tərk edəcəyi tarixi də açıqlayıb: "Avqustun 1-də "Neftçi"yə qoşulacam. Əvvəldən belə razılaşmışıq. Avropada qazandığımız hər qələbə bizim üçün dəyərlidi. Mən burda olsam da, olmasam da, "İnter"in mümkün olanın ən yaxşısını etməsini arzulayıram".

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.