Küçədə insanların gözü qarşısında sekslə məşğul oldular - GÖRÜNTÜLƏR YAYILDI

İngiltərədə iki gəncin küçədə sekslə məşğul olması böyük müzakirələrə səbəb olub. Lent.az xəbər verir ki, “Sun” qəzeti Mançester şəhərinə bitişik olan Viqan qəsəbəsindəki “Spice Lounge Indian” restoranının kənarında – zibil qutularının arasında cinsi əlaqəyə girmiş gənc qadınla kişinin görüntülərini yayıb. Görüntülərdən məlum olur ki, cütlük gündüz vaxtı olmasına və küçədə hərəkət edən insanların baxışlarına məhəl qoymadan sekslə məşğul olur. Hətta onlar insanların kənardan baş verənləri lentə almasına da mane olmayıblar.

Qəzetin internet səhifəsində yer alan xəbərdə əlavə edilib ki, görüntülər keçən ilin iyulunda lentə alınıb və böyük ehtimalla cütlük həddindən artıq qəbul edilmiş spirtli içkinin təsiri altında olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.