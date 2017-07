Gəncədə həyətdə qadını ilan sancıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Elmar Şahbudaqov küçəsində qeydə alınıb.

Yaşadığı evin həyətində gəzən şəhər sakini 1984-cü il təvəllüdlü Gülnarə Hüseynovanın sağ topuq nahiyəsindən ilan sancıb. Qadın dərhal xəstəxanaya aparılıb, ona tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

Milli.Az

