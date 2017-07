Rusiyada keçirilən futbol üzrə Konfederasiyalar Kubokunda üçüncü yerin sahibi məlum olub.

Milli.Az report.az-a istinadən bildirir ki, üçüncü yer uğrunda görüşdə Portuqaliya və Meksika yığmaları qarşılayıb.

Avropa çempionları görüşdə 2:1 hesabı ilə qalib gəliblər.

Milli.Az

