"Bu qoca çinarın uşaqları bizə əmanətdir" - Türkiyə

"Bu alçaq terror təşkilatı can verir. Bu işin sonuna gəldik".

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Türkiyə Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu Van vilayətinin Özalp rayonunun bələdiyyə sədrinin müavini, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) üzvü Aydın Ahinin dəfn mərasimində deyib.

"Çoxu getdi, azı qaldı. Bu qoca çinarın uşaqları bizə əmanətdir. Başımız sağ olsun", - deyə Soylu söyləyib.

Qeyd edək ki, PKK terrorçuları Türkiyənin Van vilayətinin Özalp rayonunun bələdiyyə sədrinin müavini, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) üzvü Aydın Ahini qətlə yetiriblər.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.