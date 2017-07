"Qazprom" və SOCAR Azərbaycana qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparıb

Bakı. 2 iyul. REPORT.AZ/ SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev Rusiyanın "Qazprom" şirkətinin rəhbəri Aleksey Miller ilə Azərbaycana təbii qaz tədarükünü müzakirə edib.

"Report" "İzvestiya" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom"un mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Danışıqlar iyunun 2-də Sankt-Peterburqda baş tutub.

"Görüş iştirakçıları əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Söhbət, xüsusilə, Azərbaycana təbii qaz tədarükündən gedib", - deyə məlumatda bildirilir.

"Qazprom" 2000-ci ildən 2006-ci ilədək Azərbaycana qaz tədarük edib. Lakin "Şahdəniz" yatağının kəşfindən sonra Azərbaycan Rusiyadan qaz alışını dayandırıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.