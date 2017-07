Məşhur türkiyəli aktrisa Nurgül Yeşilçay son günlərdə aldığı yeni mənziliylə gündəmə gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, Nurgül İstanbulun Ulus məhəlləsində 2,5 milyon lirəyə (təxminən 1 milyon manat) aldığı mənzilin tərtibatını tam dəyişmək niyyətinə düşüb. Evi başdan-ayağa təmir etdirən serial ulduzu indi də ən bahalı otellərdən birində bir aylıq otaq kirayələyib.

Gecəsi 2000 lirə olan otağa görə aktrisa bir ay üçün 57 min lirə pul sayıb.

