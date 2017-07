Türkiyənin Qartal qəsəbəsində inanılmaz hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, velosiped idarə edərkən müvazinətini itirən 6 yaşlı Yusuf yük maşının təkərləri altında qalıb. Sürücü dərhal hadisəni fərq edərək idarəetməni dayandırıb. Maşındakı yükün təsirindən təkərlər yerə tam təmas etməyib.

Bu üzdən təkərlə yer arasında qalan uşaq ciddi xəsarətlər almayıb. Yaxınlıqdakı insanların səyi nəticəsində o xilas edilib.

Sübhan / METBUAT.az

