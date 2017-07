Xəzər dənizinin Xaçmazın Muxtadır kəndi ərazisinə düşən hissəsində boğulma hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, insident bu gün axşam saat 18:30 radələrində qeydə alınıb.

Hazırda şəxsiyyəti məlum olmayan təqribən 40-50 yaşlı şəxs dənizdə çimərkən batıb. Onun meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin xilasediciləri tərəfindən sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. (report)

